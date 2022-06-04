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الأمين العام لسينودس الأساقفة يزور المطران عبد الساتر

منذ 36 دقيقة
الأمين العام لسينودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريش و رئيس أساقفتها المطران بولس عبد الساتر

الأمين العام لسينودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريش و رئيس أساقفتها المطران بولس عبد الساتر

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في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى لبنان، زار الأمين العام لسينودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريش يرافقه المطران منير خيرالله، أبرشيّة بيروت المارونيّة حيث كان في استقباله رئيس أساقفتها المطران بولس عبد الساتر وعدد من الكهنة والموظّفين العاملين في المطرانيّة. وتطرّق الحديث إلى أوضاع لبنان والأبرشيّة في ظل الأزمات المتلاحقة وكيفيّة التخفيف من وطأتها على المواطن اللبناني.

كما التقى الكاردينال غريش اللجنة المركزيّة للسينودس في أبرشيّة بيروت المارونيّة وكان عرض للمسيرة السينودسيّة بمختلف محطاتها، كما للتحديّات التي واجهت اللجنة في إطلاق أعمال السينودس في ظلّ الظروف الصعبة. كما استمع الكاردينال غريش إلى شرح تلامذة مدرسة الحكمة “هاي سكول” للّوحات التي جسّدوا من خلالها الشركة والمشاركة والرسالة.

وفي ختام الزيارة، قدّم المطران عبد الساتر للكاردينال غريش صليبًا مصنوعًا من أخشاب الأبواب والنوافذ التي تحطّمت من جراء انفجار مرفأ بيروت، طالبًا منه أن يذكر لبنان والأبرشيّة في صلاته دائمًا.

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