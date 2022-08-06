الأمين العام للمؤسّسات السياحية البحرية: وظفنا 40 ألف شخص

كشف الأمين العام للمؤسّسات السياحية البحرية فؤاد فرنجية أن لبنان خسر خلال الأزمة الإقتصادية في العامين الماضيين 40 ألف موظف، لافتا الى أن جائحة كورونا أثرت أيضا في خسارة هؤلاء الموظفون.

وقال في حديث عبر الـLBCI: “في موسم الـ2022، استطعنا توظيف 40 ألف موظف”.

وأشار الى أن معاش الموظف أصبح مقبولا اليوم. وقال: “نجحنا في اعادة توظيف 40 ألف شخص، ونجح القطاع السياحي في ادخال 3 مليار دولار من اليوم حتى نهاية الصيف”.

ولفت الى أن القطاعات الإنتاجية لا يمكن أن تعيش موسميا، قائلا: “يجب التطلع الى الاستمرارية”.