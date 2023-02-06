الأنظار تتجه نحو قصر العدل... البيطار في مكتبه بانتظار زعيتر والمشنوق

تتجه الأنظار اليوم نحو “قصر العدل” ترقباً لمجريات جلسات الاستدعاء الأولى التي سطّرها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قبل أن يشن عليه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات هجمة مضادة أجهض من خلالها عمليات تبليغ المدعى عليهم عبر منعه الإجهزة الأمنية من تنفيذ قرارات القاضي البيطار بدعوى أنه “مكفوف اليد”.

وفي هذا المجال، كشفت معلومات mtv عن أن القاضي البيطار بات في مكتبه بانتظار حضور نهاد المشنوق وغازي زعيتر اللذين سبق وأعلنا عدم حضورهما إلى قصر العدل.

وأفادت المصادر بأنه سطّر القاضي البيطار مذكرات توقيف بحقّ المشنوق وزعيتر فسيُسطّر القاضي عويدات مذكرة إحضار بحق البيطار و”البادي أظلم”.