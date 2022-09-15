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الأهالي يقتحمون وزارة التربية... والسبب؟

منذ 3 دقائق
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي

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اقتحم عدد من الأهالي والطلاب وزارة التّربية في بيروت اعتراضاً على نتائج أولادهم في امتحانات الدورة الثانية للشهادة المتوسطة، والعلامات غير المنطقية.

في سياق آخر، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي سابقاً أن “وزارة التربية والتعليم العالي تبلغت من وزارة المالية، بحجز اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة، للمرسوم الرقم ١٠٠٢٩، لمصلحة الجامعة اللبنانية، كما تبلغت بحجز اعتماد آخر بقيمة ١٠٤ مليار ليرة للمرسوم رقم ١٠٠٣٠ لمصلحة الجامعة اللبنانية”.

وقال عبر حسابه على تويتر: “تم إدراج الاعتمادات على النظام المعلوماتي للوزارة، فحولت وزارة التربية الحجزين إلى ديوان المحاسبة، لتأخذ الأموال طريقها للصرف بعد موافقة الديوان”.

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