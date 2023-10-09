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الأوضاع الأمنيّة في الجنوب على طاولة ميقاتي وقائد الجيش

منذ 17 ثانية
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون

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عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع زواره، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، الأوضاع الأمنية الراهنة في الجنوب.

وفي هذا الإطار، التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون.

واجتمع أيضًا مع سفير فرنسا هيرفي ماغرو.

كما اجتمع مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا.

فيما عرض مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم شؤون وزارته.

من جهة أخرى، كان قائد الجيش العماد جوزاف عون قد استقبل في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro، وتناول البحث الأوضاع عند الحدود الجنوبية.

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