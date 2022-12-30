الأوضاع الجنوبيّة بين اللواء إبراهيم وقائد "اليونيفيل"

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “UNIFIL” اللواء أرولدو لازارو ساينز، وعرض معه الأوضاع العامة على الحدود الجنوبية، والتعاون القائم بين الأمن العام وقوات اليونيفيل.

يشار إلى أنّ جنوب لبنان شهد في وقت سابق هذا الشهر، حادثة خطيرة، تمثلت بمقتل جنديّ إيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين، في منطقة العاقبية.

فيما شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الأربعاء الماضي، على “أن كافة السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية، لم ولن تتوانى، ولو للحظة عن القيام بواجباتها كافة لناحية معرفة هوية مطلقي النار على آلية اليونيفيل قبل أسبوعين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم”، مجددًا تأكيد “التزام لبنان بكافة مندرجات القرار 1701 والعمل الحثيث على تطبيقها”.