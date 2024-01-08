الأوضاع العامّة ومطالب عدّة على طاولة مولوي!

استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه اليوم، النائب ملحم الرياشي، حيث تم البحث في الأوضاع العامة وشؤون تتعلق بمنطقة المتن الشمالي.

والتقى مولوي رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيفيرين راي في زيارة وداعية.

كما استقبل مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد صلح يرافقه وفد من بعلبك، عرضوا له أوضاعهم ومطالبهم.

ثم التقى وفدًا من رابطة قدماء القوى المسلحة برئاسة العميد الياس يونس واستمع إلى مطالبه.

واستقبل الأمين العام للقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل وعرض معه الأوضاع العامة.