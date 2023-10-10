"الأونروا": 137 ألف نازح في مدارسنا في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن أكثر من 137 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 83 مدرسة تابعة لها.

وقالت المتحدثة باسم “الأونروا” تمارا الرفاعي إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدارس الأونروا تخطى عتبة الـ137 ألفا، وأن الوكالة ليست مهيأة لاستقبال أكثر من 150 ألف شخص، فيما تستمر حركة النزوح على نطاق واسع مع احتدام القصف.

وأوضحت أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14، معلنة أن أحد موظفي الوكالة وثلاثة من تلاميذها قضوا في ظل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودخلت عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” يومها الرابع، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

يذكر أنه تم خلال العملية إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمّنت اقتحام مستوطنات عدّة في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية “السيوف الحديدية” وشنّت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.