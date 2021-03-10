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الإحصاء المركزي: للتصويت على مشروع استخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية

10 - مارس - 2021
لبنان

لبنان

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اعلنت إدارة الإحصاء المركزي في بيان، عن قيامها بـ”مشروع استخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية في لبنان، بالتعاون مع منظمة الإسكوا”، واشارت الى انه “تم ترشيح هذا المشروع ل”جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 (WSIS Prizes). ومن بين 1270 من المشاريع المقدمة من مختلف دول العالم، تم ترشيح 360 مشروعا فقط، 20 في كل فئة من فئات خط العمل الثمانية عشر التابعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، لمرحلة التصويت الجارية عبر الإنترنت www.wsis.org/prizes”.

ودعت الراغبين بالتصويت لصالح المشروع اللبناني الى اتباع الخطوات الخمس التالية:
Step 1: http://www.wsis.org/prizes
Step 2: Scroll down to phase 3 voting phase
Step 3: Login or register as new user
Step 4: From voting form, choose C10
Step 5: Finally, vote for
UNDERSTANDING THE NEEDS OF REFUGEES THROUGH HARNESING BIG DATA.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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