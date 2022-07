الإحصاء المركزي: للتصويت على مشروع استخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية

اعلنت إدارة الإحصاء المركزي في بيان، عن قيامها بـ”مشروع استخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية في لبنان، بالتعاون مع منظمة الإسكوا”، واشارت الى انه “تم ترشيح هذا المشروع ل”جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 (WSIS Prizes). ومن بين 1270 من المشاريع المقدمة من مختلف دول العالم، تم ترشيح 360 مشروعا فقط، 20 في كل فئة من فئات خط العمل الثمانية عشر التابعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، لمرحلة التصويت الجارية عبر الإنترنت www.wsis.org/prizes”.

ودعت الراغبين بالتصويت لصالح المشروع اللبناني الى اتباع الخطوات الخمس التالية:

Step 1: http://www.wsis.org/prizes

Step 2: Scroll down to phase 3 voting phase

Step 3: Login or register as new user

Step 4: From voting form, choose C10

Step 5: Finally, vote for

UNDERSTANDING THE NEEDS OF REFUGEES THROUGH HARNESING BIG DATA.