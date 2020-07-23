الإدعاء على 8 أطباء في قضية الطفلة إيللا طنوس

القضاء
القضاء

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تقدمت الجامعة الأميركية في بيروت والدكتورة رنا شرارة بادعاء تزوير جنائي فرعي، بواسطة وكيلهما المحامي فادي مغيزل، ضد ثمانية أطباء هم: البروفسور ش.أ.ش، الطبيبان ع.غ و ج.ق(مستشفى أوتيل ديو دو فرانس)، الطبيبة ن.ح (مستشفى القديس جاورجيوس)، الطبيب ش.ح (مركز حطيط الطبي)، الطبيب أ.م (كلية الطب في جامعة القديس يوسف)، والطبيب ج.م (مستشفى رزق الجامعي).

ويأتي هذا الإدعاء على خلفية تقرير اللجنة الطبية النهائي المقدم الى قاضي التحقيق في بيروت في ملف الطفلة إيللا طنوس بنسختيه العربية والإنكليزية.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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