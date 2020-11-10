الإدعاء يطلب السجن المؤبد لسليم عياش

طلب الإدعاء في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحكم بالسجن المؤبد للعضو البارز في حزب الله سليم عياش الذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر.

ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 آب عياش، وهو واحد من أربعة أعضاء في حزب الله اتهمتهم في قضية اغتيال الحريري.

واستمع القضاة في جلسة الثلاثاء إلى “مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثِّلون مصالح سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة الواجب فرضها” عليه.

وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة: “أقسى عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد”، مشيراً إلى أن الإدعاء يرى أن “هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد”.

وأضاف: “لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة.. يُعد ذلك الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية”.

ويبحث الإدعاء أيضاً مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابياً لرفض حزب الله تسليم أي من عناصره إلى محكمة طالما اعتبرها “مسيسة”، ولم يعترف بقراراتها.

ويواجه عياش اتهمات أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية في أيلول 2019 تهمتي “الإرهاب والقتل” لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.