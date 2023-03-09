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الإشكال المسلح في منطقة الجناح.. بيان لقيادة الجيش

منذ 41 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

على أثر الإشكال الذي حصل في منطقة الجناح – بئر حسن وتخلله تبادل لإطلاق النار بتاريخ 6 / 3 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات يوم أمس بتاريخ 8 / 3 / 2023 المواطن (ع.د.) لمشاركته في الإشكال وإطلاقه النار ورميه قذائف آر بي جي، كما دهمت منازل عدد من المطلوبين وضبطت داخلها أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وكمية من الذخيرة. كذلك أوقفت دورية أخرى المواطن (ح.ز.) لوجود عدد كبير من مذكرات التوقيف في حقه بجرائم إطلاق النار وافتعال إشكالات وإصابة أشخاص بجروح.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَيْن بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

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