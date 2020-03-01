الإصابات وصلت إلى 10.. وزارة الصحة تعلن عن 3 حالات جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، “تسجيل ثلاث حالات جديدة مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص أتوا سابقا على متن طائرات آتية من ايران، وكانوا موجودين في العزل المنزلي، وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض نقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى الرئيس رفيق الحريري، ولدى تأكد النتيجة الإيجابية لفحص الPCR تم نقلهم إلى غرف العزل في المستشفى. وأصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة”.

وفي إطار مكافحة الوباء، تناشد الوزارة جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، “التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض، الاتصال فورا على الرقم 76592699.

ومنذ أن أعلن لبنان رسمياً عن تسجيل أول إصابة بكورونا، أخضعت السلطات الطائرات الآتية من إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية لإجراءات احترازية، منها إخضاع الركاب لفحص الحرارة.

غير أن هذه الإجراءات غير كافية، بحسب حجيج، لأن “عوارض كورونا لا تظهر على المُصاب إلا بعد أسبوعين، ومن هنا فإن الحرارة ليست مقياساً للإصابة بالفيروس”.

إلى ذلك واعتبر اختصاصي في أمراض الكبد والبنكرياس بمستشفى فؤاد خوري الخاص في الحمرا، الجراح محمد حجيج، أن “خوف اللبنانيين مشروع ومُبرر، لأن الحكومة تأخرت في اتخاذ التدابير الوقائية منذ تسجيل أول حالة، وإذا استمرت على هذا المنوال فإن الفيروس سينتشر بين اللبنانيين بشكل كبير بعد شهر”.

كما قال حجيج: “للأسف انتظرت الحكومة وصول كورونا لتبدأ بالتحرك، فهي لم تخصص مسبقاً مستشفيات خاصة لاستقبال الحالات المُشتبه بإصابتها بالفيروس. كما تأخرت في ضبط حركة الطيران مع الدول الموبوءة. فمن أتى من بلد يشهد انتشار كورونا بشكل سريع من غير المُستبعد أن يكون مُصاباً، وهذا لا يظهر إلا بعد 24 يوماً”.

ونظّمت نقابة الأطباء ورشة عمل في بيت الطبيب تناولت أزمة #كورونا وكيفية تأمين أفضل سبل الحماية والوقاية منه وأصدر المجتمعون التوصيات الآتية:

في الوقاية

1- بما ان لبنان يعد في وضعه الحالي من ضمن الدول التي ينتشر فيها الكورونا فيروس جراء وفود أتت من الخارج، جوا وبرا، من دون الخضوع للحجر الصحي اللازم، وبما أن نقابة الاطباء تعتقد ان عدد الحالات سيزداد في الايام والاسابيع المقبلة، توصي النقابة بمنع الدخول كليا للوفود الآتية من المناطق الموبوءة، خصوصا في ظل غياب الاجراءات الاولية الفاعلة لحماية لبنان من انتشار هذا الوباء، باستثناء اللبنانيين العائدين.

وتابع: “شخص في مستشفى رفيق الحريري الجامعي اليوم ثلاث حالات جديدة أدخلوا إلى وحدة العزل لتلقي العلاج. الحالة الأولى هي زوجة المريض المصاب بفيروس الكورونا المستجد من التابعية الايرانية. أما الحالتين الأخريين فهما ابن وصديق المريض المصاب بفيروس الكورونا المستجد من التابعية السورية”.

وأكد أن “وضع أول حالتين للمصابتين بفيروس الكورونا ما زالت مستقرة، وهما في وحدة العزل تتلقيان العلاج اللازم. أما بالنسبة للمريض المصاب بفيروس الكورونا المستجد من التابعية الإيرانية، وهو متقدم في السن ويعاني من أمراض مزمنة، فإن حالته غير مستقرة ويتلقى العلاج اللازم”.

وأعلن بالأمس مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا المستجد في المستشفى، أنه استقبل “خلال الـ 24 ساعة الماضية 33 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 16 منهم إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

أضاف: “أجريت فحوصات مخبرية لـ57 حالة، جاءت نتيجة 54 منها سلبية وثلاث حالات إيجابية”.

كما أعلن أنه “خرجت 17 حالة كانت موجودة في منطقة الحجر الصحي، بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن أجري لهم فحص فيروس كورونا المستجد مرتين في مختبرات المستشفى، وقد جاءت النتيجة سلبية في المرتين”.

وأشار إلى أنه يوجد في منطقة الحجر الصحي حتى اللحظة 33 حالة، “علماً أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهولاء أتت سلبية”.