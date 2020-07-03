الإعلام في حزب الكتائب استنكر الاعتداء على واصف الحركة

استنكر جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية ببيان “الاعتداء الذي تعرضه له الناشط المحامي واصف الحركة”.

وقال: “لقد تعرض هذا المساء، وهو يغادر اذاعة صوت لبنان في الأشرفية إلى اعتداء نفذه عدد من الشبان هم أنفسهم الذين يمعنون في اعتداءاتهم من دون رادع، بل يحتمون بالجهات التي تتلطى وراءهم”.

أضاف: “لا شك في أن الكلام الحق الذي أطلقه الحركة في مقابلته، وتسميته الفساد والمرتكبين وفضحهم، أصاب هؤلاء في الصميم فكان أن أوصلوا رسالتها بالطرق التي يتقنونها للترهيب وكم الأفواه”.

وأكد جهاز الإعلام في الكتائب أن “سياسة كم الأفواه التي تمارس لن ترهب اللبنانيين لا بل ستزيد من عزيمتهم، وإن الرسائل من هذا النوع لم ولن تثني الأحرار”، داعيا “الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها والكشف عن المعتدين وسوقهم إلى العدالة”.

تعرض الناشط المحامي واصف الحركة لاعتداء بآلات حادة من قبل 4 شبان يستقلون دراجات نارية أثناء خروجه من إذاعة “صوت لبنان” في الأشرفية، نقل على إثرها الى مستشفى “أوتيل ديو” لتلقي العلاج.

وأوضحت زوجة الحركة أنه بـ”حالة جيدة”، واكدت ان “زوجها وعائلته مستعده لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل تحقيق أهداف الثورة”.

وكشفت ان “الشبان حاولوا سلبه هاتفه الخلوي إلا انهم فشلوا”. ووضعت “مسؤولية كشف حقيقة ما حصل في عهدة القوى الامنية التي عليها كشف تفاصيل الحادث ومحاسبة الفاعلين”.

وزار نقيب المحامين ملحم خلف الحركة في المستشفى للاطمئنان الى صحته.