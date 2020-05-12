الإعلان عن إصابتين جديدتين بـفيروس “كورونا” في صور

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال في بيان، أنه “تم تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا بعد التأكد من نتيجة الPCR، وهما محليتان مخالطتان لحالة إيجابية، وهما في العزل المنزلي. وصدرت نتيجة الحالة المشتبه بإصابتها التي سجلت أمس الإثنين، وهي سلبية”.

وأشارت إلى أنه “سجل اليوم الثلاثاء حالتان مشتبه بهما أجريت لهما الفحوص المخبرية الخاصة، وهما في الحجر المنزلي إلى حين صدور النتائج”، وقالت: “إن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 29 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي: 23 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 3 حالات محلية، وتماثل 5 مصابين الى الشفاء بشكل تام”.

ولفتت إلى أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني تقوم بزيارات تفقدية للمحجورين والمصابين للاطلاع على مدى التزامهم الحجر أو العزل ومتابعة أوضاعهم الصحية والاجتماعية وملاحقة أي مخالفة بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وشدَّدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة.