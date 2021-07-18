الإقفال العام.. العودة؟

أكّدت مستشارة رئيس الحكومة حسّان دياب للشؤون الطبيّة بترا خوري ان “الاصابات ترتفع في كل دول العالم وهناك موجة جديدة تجتاح كل البلدان”.

وفي حديث إذاعي قالت خوري: “رغم الارقام العالية في بريطانيا الا ان نسبة الاستشفاء والوفيات ما زالت منخفضة بسبب ارتفاع نسبة التلقيح، والخوف هو على غير الملقحين”.

وأضافت: “عندما نعود لمشاهد الناس على ابواب الطوارئ والناس لا تجد الات للاوكسيجين بالتأكيد سنلجأ عندها الى الاغلاق”.

وتابعت خوري: “العالم في موجة جديدة من الفيروس من خلال المتحور الهندي، وهناك خوف من ارتفاع اعداد الاصابات في لبنان”.