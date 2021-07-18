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الإقفال العام.. العودة؟

18 - يوليو - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أكّدت مستشارة رئيس الحكومة حسّان دياب للشؤون الطبيّة بترا خوري ان “الاصابات ترتفع في كل دول العالم وهناك موجة جديدة تجتاح كل البلدان”.

وفي حديث إذاعي قالت خوري: “رغم الارقام العالية في بريطانيا الا ان نسبة الاستشفاء والوفيات ما زالت منخفضة بسبب ارتفاع نسبة التلقيح، والخوف هو على غير الملقحين”.

وأضافت: “عندما نعود لمشاهد الناس على ابواب الطوارئ والناس لا تجد الات للاوكسيجين بالتأكيد سنلجأ عندها الى الاغلاق”.

وتابعت خوري: “العالم في موجة جديدة من الفيروس من خلال المتحور الهندي، وهناك خوف من ارتفاع اعداد الاصابات في لبنان”.

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