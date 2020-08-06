الإمارات ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان لمكافحة كورونا

أعلنت دولة الإمارات ، الخميس، عن إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، لدعم جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المساعدات التي جاءت “بمكرمة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وبتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”، تضمنت 12 طنا من أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الطبية.

وأوضحت أن هذه المساعدات تستهدف توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية، وأجهزة تشخيص “كوفيد 19″، وكذلك دعم الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث ستمكن هذه المساعدات أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية في القطاعات الصحية للقيام بمهامهم وتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وتأتي المساعدات المتعلقة بمكافحة “كورونا” في إطار التضامن مع الشعب اللبناني والتخفيف من حدة الأوضاع الصحية، كما تأتي ضمن سلسلة عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لدعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة “كوفيد 19”.

وقدمت الإمارات مساعدات طبية لمكافحة وباء “كورونا” حتى الآن إلى 92 دولة، عبر تقديم قرابة 1250 طنا، مكنت أكثر من 1.2 مليون من الفرق الطبية والخطوط الأمامية للقيام بمهامهم اليومية.