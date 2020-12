الابيض: من المحتمل أن ينخفض عدد الفحوص في الايام المقبلة

رأى مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الابيض عبر حسابه على تويتر أن أرقام فيروس كورونا الأخيرة تظهر أن المختبرات الخاصة يمكنها زيادة قدرتها عند الارادة للضعف تقريبًا، إذا تم تحفيزها ماليًا، وأكد أن هذا الامر يكاد ينطبق على سعة الأسرة في المستشفيات الخاصة أيضًا.

وقال:” سيتم استبعاد الفقراء وسيظلون بؤرة للعدوى. غير ان أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية الخاصة لن يكونوا قادرين على عزل أنفسهم عن الفقراء طوال الوقت. سيحتاجون إلى خدمتهم”.

وأوضح الابيض أن عند حدوث اتصال، سينتشر الفيروس واذا لم يتم اجراء فحوص لفيروس كورونا سيصيب الجميع في النهاية، كاشفا أنه في الأيام القادمة من المحتمل أن ينخفض عدد الفحوص التي يتم إجراؤها، وكذلك عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها.

واعتبر أنه بدون تغيير في تدابير السلامة المطبقة أو في السلوك العام، فإن الواقع لن يتغير وسيستمر فيروس كورونا في الانتشار، وسيؤثر على كل من الفقراء والأغنياء.

2.3 However, those who can afford private healthcare will not be able to self isolate from the poor all the time. They will need their service (driver, maid, waiter, hairdresser, etc..). When contact occurs, the virus will spread. Covid, unchecked, will come to all in the end.

— Firass Abiad (@firassabiad) December 25, 2020