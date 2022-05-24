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الاتحاد العمالي العام يدعم موظفي مستشفى بنت جبيل في إضرابهم

24 - مايو - 2022
الاتحاد العمالي العام

الاتحاد العمالي العام

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أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان دعمه “المطلق لموظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي في إضرابهم الذي سيبدأ الاثنين المقبل الذي يستثني الحالات الطارئة وغسيل الكلى”.

وطالب الاتحاد المسؤولين ووزارة الصحة بضرورة “دعم المستشفيات الحكومية التي هي خط الدفاع الأول عن العمال والفقراء في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، إيلاء مستشفى بنت جبيل الحكومي الاهتمام اللازم عبر: دفع المساعدة الاجتماعية المستحقة من شهر تشرين الثاني 2021 والتي لم تدفع حتى تاريخه، رفع بدل النقل بعد الارتفاع الجنوني لسعر المحروقات وعدم قدرة الموظفين والمياومين على التقيد بدوام العمل الرسمي ودفع المنح المدرسية أسوة بباقي المستشفيات.

وختم الاتحاد بأن “المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والصناديق الضامنة “ضمان اجتماعي وتعاونية موظفي الدولة” ثالوث لا يتجزأ يحمل هم مرض واستشفاء وطبابة وتعليم غالبية الشعب اللبناني”.

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