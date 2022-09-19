الاتحاد الماروني العالمي: لانتخاب رئيس يعيد الثقة إلى المؤسسات

رأى الاتحاد الماروني العالمي في بيان أنّ “الذكرى الأربعين لاستشهاد الرئيس الشيخ “بشير الجميل” كانت لافتة من ناحية وضع النقاط على الحروف ووضوح الموقف بالنسبة إلى حزب الله ودويلته”، داعيًا إلى “انتخاب رئيس يعيد الثقة إلى المؤسسات وسيادة القانون والتوازن”.

واعتبر أن “الأمل في استعادة المبادرة لقيامة لبنان لم تنته بعد”، مشيرًا إلى أن “الفرصة المتوافرة في تضامن اللبنانيين وتكاتفهم لمنع الاحتلال الايراني من إعلان انتصاره عليهم لا تزال ممكنة”.

كما ذكر أنه “يضع إمكاناته في دول الانتشار لدعم اللبنانيين المقيمين في قرارهم والعمل على تجميع الطاقات ودفعها بالاتجاه الصحيح”، وقال: “يجب على القوى السيادية اتخاذ بعض الخطوات الأساسية للمحافظة على ما يمكن المحافظة عليه والبدء باسترجاع السيطرة على الأمور”.

في السياق نفسه، أكّد البيان أن “قناعة اللبنانيين بضرورة التخلص من سيطرة الحزب تزيد يوما بعد يوم”، معتبرًا أن “شماعة إسرائيل يجب أن تنتهي”، وقال: “على اللبنانيين مطالبة الأمم المتحدة بتولي الأمن كاملا في المناطق الحدودية بمساعدة الجيش”.