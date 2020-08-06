الاتحاد الماروني العالمي: لوضع بيروت تحت رقابة الأمم المتحدة ضمن الفصل السابع

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أعلن الاتحاد الماروني العالمي أنه “في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ومن وسط المآسي التي تحيط باللبنانيين، نقف مع كل أبنائنا المنتشرين في القارات الخمس وعيونهم شاخصة على الوطن الجريح وقلوبهم مفعمة بالغضب على ما آل اليه وضع الأهل الذين يتمسكون بالأرض ويدافعون عن البقاء الحر فيها”.

وقال في بيان: “من هنا وتشديدا على ما كنا أعلناه من السعي لإنهاء مسلسل الحقد والدماء الذي يهدد لبنان الحر واستمرارا بالعمل على خروج لبنان من محنته وتجنبا لمزيد من المآسي نتوجه إلى الأمم المتحدة والدول الصديقة بما يلي:

– ضرورة التحقيق الدولي وبشكل سريع بأسباب الانفجارات التي حدثت في ميناء بيروت والتأكد من عدم وجود ما يماثلها في مناطق التجمعات السكنية.

– التأكد من خلو محيط المرفأ والمطار وهي مداخل أساسية للبلد من وجود أية مواد يمكن أن تشكل خطر للانفجار وإزالتها على الفور.

– بغض النظر عن نتائج التحقيق، يجب العمل على سحب كل ما يمكن أن يشكل خطرا على حياة السكان المدنيين من أسلحة وأعتدة عسكرية ومواد قابلة لأن تتحول إلى متفجرات من داخل المناطق السكنية على طول البلاد وعرضها.

– نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاشراف بشكل دقيق على تنفيذ هذه الاقتراحات وعدم التراخي في ملاحقتها تحت اي شكل، حتى لو اضطر إلى وضعها تحت البند السابع من القانون الدولي لأن حياة الناس وأرزاقهم في خطر داهم والمنظومة الحاكمة لا تتمتع بثقة المجتمع المدني في لبنان.

-سيستمر الاتحاد الماروني العالمي بمتابعة هذه الأمور لما فيه خير المواطنين ومستقبل لبنان”.