الاتحاد الوطني لنقابات العمال دان الاعتداء على الحريات النقابية

استنكر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) في بيان، “التعدي على الحريات النقابية، إثر إستدعاء رئيسه ورئيس نقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان ( C.W.S.L ) النقابي كاسترو عبدالله أمام فصيلة النهر، بدعوى تحريض العمال والمطالبة بحقوقهم من أحد الشركات التي صرفت أكثر من مئتي ( 200 ) عامل وعدم دفع حقوقهم ، وعدم معالجة المصابين في حوادث العمل ، وهذا يُعد قمع للحريات النقابية” .

كما دعا الإتحادات النقابية والهيئات الإجتماعية والإتحادات العربية والدولية الى “إدانة واستنكار هذا العمل الذي يُخالف كل القوانين والدستور والإتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية ” 87 ” حول حرية العمل النقابي”.