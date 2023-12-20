"الاتفاقات التجارية" بين لبنان والدول الأخرى على طاولة لجنة الاقتصاد

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والنفط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور النواب الأعضاء.

إثر الجلسة، قال البستاني: “اجتمعت لجنة الاقتصاد واستضفنا المدير العام لوزارة الاقتصاد، وموضوعنا الاتفاقات بين لبنان والدول الأخرى بالنسبة للتجارة. هناك زيادة بالصادرات للاتحاد الأوروبي. الصناعات المحلية مشرفة ومطابقة للمواصفات، وقد تم تصدير العسل والبطاطا والنبيذ، صناعتنا المحلية تتقدم. وقد ناقش أعضاء اللجنة موضوع الفرق بين الصادرات والواردات”.

أضاف: “استعرضنا كل الاتفاقات، هناك عمل جدي بين وزارتي الاقتصاد والصناعة وشعرنا أنه يجب وضع كادر عمل لتكون هناك خلية عمل. الاتفاقيات تحتاج إلى فرق عمل”.

وتابع: “كما بحثنا في موضوع الملحقين الاقتصاديين وأن نحسن شروط الاتفاقات، وشددنا على تطبيق المعاملات بالمثل. كما تطرقنا إلى موضوع الدواء، وإذا أردنا أن نصدر إلى مصر هناك عوائق إدارية”.

وأردف: “وبحثنا في موضوع الصناعة، وصناعتنا هي تحويلية، وعلينا أن ننتبه إذا أردنا الزيادة على المواد الأولية. كما عرضنا موضوعًا جديدًا وهو موضوع الحلويات، إذ إن الاتحاد الأوروبي وضع ضريبة عليها، وطلبوا منا أن يستعملوا الزيت النباتي” .

وقال البستاني: “لدينا بعض القوانين في الجلسة المقبلة وسنركز على بعضها، وسنواكب لجنة المال في كل ما يحال إلينا. وبالنسبة لإعادة هيكلية المصارف سنناقش ذلك ونحن حرصاء على أموال المودعين”.

بدوره، أشار النائب وضاح الصادق، إلى أنّ “الاتفاقات التجارية مهمة للبنان، ونحن بحاجة أن نفاوض، ونحن مرتاحون. هناك أمور سياسية تحكمنا بعلاقتنا مع الدول ونتمنى أن تحل، لا سيما بعد انتخاب رئيس للجمهورية”، مؤكدًا “ضرورة التحضير لخطة لمدة معينة لتطوير الصادرات وتعديل ميزان المدفوعات”.