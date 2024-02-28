الاتفاق في مجلس الوزراء على منح المتقاعدين أربعة معاشات

أفادت مصادر من السراي الحكومي لصوت بيروت إنترناشونال أنه تم الاتفاق خلال جلسة مجلس الوزراء على منح المتقاعدين أربعة معاشات على ان لا تقل عن 16 مليون، تدفع على الشكل التالي 8 ملايين نقدا و8 ملايين بواسطة بطاقة الائتمان.

أما بالنسبة للموظفين في الخدمة فلم يتم حتى الآن الإفصاح عن المبلغ الذي سيعطى لهم، إلا أن هناك معلومات أولية عن رفع الحد الأدنى إلى 300 دولار.

وكان العسكريون المتقاعدون قد دعوا الموظفين والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين للاعتصام في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد جلسة الوزراء المقرر انعقادها عند الساعة الثالثة من ظهر اليوم الأربعاء.

في هذا الإطار أكّد العميد المتقاعد بسام ياسين أن “تحرّك اليوم بالتزامن مع انعقاد الجلسة, ما هو إلا رسالة إلى المعنيين, بأن التجمع يرفض العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام”.

ولفت ياسين إلى أن “العرض المقدّم من قبل المعنيين والقاضي بإعطاء الضباط 3 رواتب والرتباء 4 رواتب على ألّا تقل عن 8 ملايين ليرة لبنانية, لا يؤمّن الحد الأدنى لتحقيق العدالة والمساواة, لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين والمتقاعدين”.

وشدّد على أن “التجمّع لا يمكن أن يرضى بهكذا قرار وبالتالي الصراع مع السلطة قائم, ولن يتوقّف الا في حال تم تلبية المطالب المرفوعة “.

وأكّد أنه “في حال أقرّت الحكومة هذه الزيادة, دون مراعاة حد أدنى للأجور, لا يقل عن 300 دولار لأصغر عائلة, هذا يعني أن على المعنيين أن يتوقعوا اعتصامات وإضرابات, وقطع طرقات, من اليوم إلى حين إقرار مطالبنا”.

وطالب ياسين “الحكومة الأخذ بمقترحات الحلول التي تقدم بها التجمّع, على اعتبار أنها تراعي سقف الإنفاق والاعتمادات المرصودة والتي تحافظ على الاستقرار النقدي”.