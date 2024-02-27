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الاتّفاق على أفكار ومسار لزيادة الحد الأدنى للأجور

منذ 16 دقيقة
وزير العمل مصطفى بيرم مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر

وزير العمل مصطفى بيرم مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر

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التقى وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وتم البحث ثم الاتفاق على أفكار ومسار لزيادة الحد الأدنى للأجور، والمنح المدرسية، في القطاع الخاص والتي ستكون موضع النقاش في جلسة لجنة المؤشر التي سيدعو اليها معالي الوزير قريباً جداً.

كما التقى بيرم وفداً من “البورد الأوروبي” للتدريب القيادي، حيث دعا وزير العمل لرعاية مؤتمرهم في لبنان في الثاني من آذار المقبل، وأبلغوه أيضاً عن تقديم دورة مجانية قيادية للشباب اللبناني سيعلن عن موعدها لاحقاً بناء على بروتوكول تعاون سيجري توقيعه قريباً.

كما قدم رئيس الوفد عقيل العذارى بطاقتي عضوية دائمة لوزير العمل في “البورد الأوروبي”، وكذلك لمديرة مكتبه الدكتورة بتول الخنسا.

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