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الاحتلال يستهدف حرم مستشفى في الجنوب!

منذ ساعتين
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي اليوم الإثنين حرم مستشفى ميس الجبل الحكومي، كما وسقطت قذيفة في موقف السيارات التابع للمستشفى قرب السور، حيث أدّت إلى تطاير الشظايا ووصلت إلى داخل قسم الطوارئ وحالت العناية الالهية دون وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي والتمريضي المناوب.

وكان قد صدر عن حزب الله، بيان جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الإثنين 01-01-2024 موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة”.‏

في حين أكّد رئيس بلدية “المطلة” المحاذية للحدود مع لبنان دافيد أزولاي، أنه سيلجأ لـ”إجراءات متطرّفة لإيقاظ دولتنا النائمة فكل يوم نتلقى صواريخ كورنيت من لبنان”.

وقال: “يبدو أن إسرائيل تخلّت عن الشمال، ولا أحد يتحدّث عن الأمر حتى رئيس وزرائنا العبقري”.

 

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