الاحتلال يُواصل عدوانه على جنوب لبنان.. و"حزب الله" ينعى عنصرَين

على وقع تجدد العدوان الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على قرى وبلدات جدنوبيّة عدّة، نعى الإعلام الحربي في “حزب الله”، في بيان، وسام حيدر مرتضى “علي أبو الحسن” من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان.

كما نعى الحزب، في بيان آخر، حسن علي إبراهيم “أبو هادي” من بلدة بليدا في جنوب لبنان.

ميدانيًا، حلّقت الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة المعادية فوق بلدتي مجدل زون وشمع، في وقت شنّ الطيران الحربي المعادي صباح اليوم، أكثر من غارة على منطقة حرشية بين عين إبل وبنت جبيل، وأغار أيضًا على أطراف بلدة رامية.

كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية 6 غارات على الحدب والراهب في عيتا الشعب وقصف مدفعي على تل النحاس وتلة العويضة.

كذلك تعرضت أطراف بلدة الناقورة إلى قصف مدفعي معاد استهدف وادي حامول بين الناقورة وطيرحرفا، وطال القصف أيضًا أطراف بلدة مارون الراس ويارون ومحيبيب.

وكان جيش الاحتلال صعد مساء أمس من استهدافه للقرى الجنوبيّة، فقصف عددًا من القرى في القطاعين الغربي والأوسط، وأغارت طائراته على جبل اللبونة، بالإضافة إلى قصف مدفعي مباشر.

وخلال الليل الفائت وحتى صباح اليوم، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل الحارقة والضوئية على جبل اللبونة وجبل العلام، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق وفوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

واستهدف القصف المدفعي ليلًا أطراف بلدة حولا – وادي السلوقي، والأطراف الشرقية لبلدة بليدا.