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الاحدب: المطلوب كسر السلاح الإقليمي لصالح الدولة اللبنانية

19 - نوفمبر - 2024
مصباح الاحدب اثناء القائه الكلمة

مصباح الاحدب اثناء القائه الكلمة

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كتب النائب السابق مصباح الاحدب عبر منصة “أكس”: “اننا امام خيارين: اما ان ينكسر السلاح الإقليمي الموجود في لبنان لصالح الدولة اللبنانية، واما ان تنكسر الدولة وكل مكوناتها والشعب معها لصالح سلاح خارجي يعتبر ان عمله هو ابقاء لبنان منصة اطلاق للصواريخ لحسابات خارجية.

ان شيعة حزب الله يعتبرون انفسهم ايديولوجيا تابعين للولي الفقيه، اما شيعة لبنان فهم يريدون الحماية من الدولة، وكما نسمع من السيد علي الأمين فهم يعلنون انهم ينتمون إلى الدولة اللبنانية.

من غير المقبول ما نسمعه في الإعلام الممانع والسيادي من وصف للشيعة بأنهم بيئة حزب الله، فهذا الكلام غير صحيح وفتنوي لانه يعني ان انكسار حزب الله هو انكسار للشيعة، في حين ان بيئة حزب الله فيها الشيعي الذي لديه ايديولوجيا خاصة، وفيها لبنانيون من كل الطوائف سنة، مسيحيين ودروزا، يعتبرون ان لبنان يجب أن يكون منصة اطلاق للصواريخ طالما هناك من يقاتل إسرائيل.

لطالما كان يعلن الحزب انه يريد انهاء إسرائيل، اما اليوم فهو يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار من دون نزع سلاحه ليقوم بمعركة مستقبلية لانهاء اسرائيل وعلى الشعب اللبناني ان يتحمل نتائج مغامراته في كل مرة.

المطلوب من الدولة اللبنانية والجيش اللبناني اخذ المبادرة لوضع حد لاي سلاح خارج الإطار الرسمي اللبناني، ان كان عبر تطبيق القرار 1559 او تطبيق الدستور والقوانين، فمن غير المقبول السماح بوجود السلاح بيد اي فئة لديها اجندات خارجية”.

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