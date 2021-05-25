الاحرار: للمشاركة في تحركات الاتحاد العمالي غداً

أشارت أمانة العمل في حزب الوطنيين الأحرار في بيان، إلى أنها “تراقب الأوضاع المعيشية الكارثية التي تنهش في الشعب، بمختلف الميادين والتي إن دلت على شيء فهي نتيجة إفلاس الطبقة السياسية الحاكمة وعجزها عن مواجهة الأزمات”.

ودعت جميع الهيئات العمالية والإقتصادية، الى “التلاقي حول مشروع إنقاذي يقف سدا أمام الإنهيار الكامل الذي سوف يسببه أولا سبل رفع الدعم عن المواد الغذائية والنفطية والمسلتزمات الطبية وغيرها، وثانيا الحفاظ على الودائع المصرفية المهددة بالزوال”.

وأعلنت أنها “تؤيد الإضراب الذي دعا إليه الإتحاد العمالي العام بمطالبه المحقة، فتأليف حكومة إختصاصيين من غير الحزبيين باتت أولوية للنهوض الإقتصادي”، داعية المحازبين والأصدقاء إلى المشاركة في التحركات يوم غد الأربعاء في 26 أيار، وشددت على أنه “يجب تكثيف الإحتجاجات لربما وصل أنين المواطنين إلى مسامع المسؤولين فيضعوا حدا للنزيف الإقتصادي الذي طال لقمة العيش وجنى العمر”.