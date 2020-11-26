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“الاحصاء المركزي” تصدر تقريرها عن أسعار الاستهلاك

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 10:26 صباحًا
سوبرماركت

سوبرماركت

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، أن “الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان سجل لشهر تشرين الاول 2020 ارتفاعا قدره 3,89 % بالنسبة لشهر ايلول 2020، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

” ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 4,85 %
” ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 3,67 %
” ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 3,97 %
” ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 3,46 %
” ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 3,78 %
” ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 4,39 %

مع العلم أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2020 سجل ارتفاعا وقدره 136,80 % بالنسبة لشهر تشرين الاول 2019.

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