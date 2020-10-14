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الادعاء على 15 شخصا بجريمة كفتون وتوابعها

منذ 4 ساعات
القضاء

القضاء

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ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي، على 15 موقوفا من جنسيات لبنانية وسورية في جريمة بلدة كفتون التي أودت بحياة ثلاثة شبان، وما تبعها من عمليات أسفرت عن مقتل عسكريين في الجيش اللبناني.

وأسند القاضي عقيقي إلى المدعى عليهم جرائم “الانتماء في خلايا إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” بقيادة الإرهابيين محمد اسماعيل الحجار (سوري) وخالد تلاوي (لبناني)، والقيام بأعمال إرهابية وقتل مدنيين وعسكريين، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وقتل ثلاثة مدنيين في بلدة كفتون في قضاء الكورة، وقتل عناصر من مخابرات الجيش في منطقة البداوي في طرابلس بأسلحة حربية غير مرخصة، ومحاولة قتل عناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمنطقة وادي خالد”.
وأحالهم القاضي مع الملف الى قاضي التحقيق العسكري، فيما لا تزال التحقيقات الأولية مستمرة لدى مخابرات الجيش مع سبعة موقوفين آخرين، باشراف القاضي عقيقي.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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