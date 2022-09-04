الاستاذة المتعاقدة سمر غندور لصوت الناس: نطالب بدولرة بدل الساعة

كشفت عضو لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي سمر غندور ان 90% من اساتذة التعليم المهني من المتعاقدين والعدد يفوق الـ10000″.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “اعتمادنا على ساعات التعاقد ونقبض في السنة مرّة ولنا مستحقات من العام 2021 وعن العام 2022 لم نتقاض بعد شيئا “.

وتابعت: “نحن للاسف مهمشون فيما هناك دول متطورة يعتمد اقتصادها على التعليم المهني والاختصاصات المهنية”.

واضافت: “منذ العام 97 لم يعط لنا اي فرصة لنتثبت ولم تجر اي مباراة في مجلس الخدمة المدنية “.

وقالت: “هناك 1400 استاذ في الملاك في التعليم المهني فيما اكثر من 10000 متعاقد وهذا تدمير للقطاع “.

وشرحت: “العام الماضي عدنا عن الاضراب مقابل وعود بمتابعة مطالبنا وتضافر الجهود للحصول على حقوقنا وكنا ايجابيين وانجزنا عاما دراسيا وقمنا بامتحانات رسمية والنتيجة؟ لم نحصل على شيء ولا حتى بدل نقل بل فقط حوافز”.

وعن الوضع الحالي، قالت: “كانت ساعتنا 25$ و30$ على ايام الـ1500 وباتت اليوم 2 و3$ ونحن اليوم نريد مستحقاتنا والعقد الكامل وتحقيق مطالبنا والا لن نعود الى العام الدراسي”.

طالبت بدولرة بدل الساعة بما يتماشى مع الغلاء في البلد.