الاستقرار الجوي يستمر لعدة أيام... إليكم التفاصيل

يؤثر استقرار جوي نسبي حاليًا على لبنان ويستمر لعدة ايام مع ارتفاع بدرجات الحرارة انما تبقى باردة مع تشكل جليد على الجبال. وتخرق هذا الاستقرار تقلبات جوية ضعيفة يوم غد الاثنين في الداخل.

تفاصيل طقس اليوم الأحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و١٦ درجة، بقاعا بين ١ تحت الصفر و١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و٨ درجات

٢- الجو غائم جزئيا وبارد

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاثنين: طقس متقلب غائم جزئيا وبارد مع احتمال امطار رعدية في المناطق الداخلية فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ٩ و١٧ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٣ و١٠ درجات وبقاعاً بين صفر و١٢ درجة.

الثلاثاء: طقس مستقر وقليل السحب وبارد فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ١٠ و١٧ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٤ و١٢ درجات وبقاعاً بين صفر و١٣ درجة.