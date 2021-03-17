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الاسمر: أي تعديل في الرواتب يجب درسه بدقة

17 - مارس - 2021
الاسمر

بشارة الاسمر

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كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن برنامج لتحرك مطلبي عبر مؤتمر موسع يعقد الأسبوع المقبل بالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية بهدف إطلاق صرخة معيشية بوجه المسؤولين.

الأسمر وفي حديث اذاعي أوضح من جهة أخرى ان أي تعديل في الرواتب او التقديمات الاجتماعية يجب درسه بدقة ويحتاج الى حوار مع الحكومة لا سيما في الأوضاع الراهنة، معتبرا ان أي حل يجب ان يكون سياسيا يمهد لحد أدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأشار الأسمر الى تحركات ضاغطة قام بها الاتحاد العمالي تجاه الرئيسين حسان دياب وسعد الحريري في ظل ازدياد معاناة المواطنين لكن دون جدوى.

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