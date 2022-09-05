الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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الاسمر: نؤيد مطالب موظفي أوجيرو

منذ 11 ثانية
رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر

رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر

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ايد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في بيان، “مطالب موظفي وعمال أوجيرو وطالب المسؤولين بالتجاوب السريع مع هذه المطالب التي تمثل حدا أدنى يمكن الموظف والعامل من الإستمرار في حضوره وأدائه لواجبه الوظيفي”.

وأعلن الأسمر عن “تواصل الإتحاد مع المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي ووزير الإتصالات السيد جوني القرم ومدير عام أوجيرو الرئيس عماد كريدية ورئيس نقابة موظفي أوجيرو الدكتور إيلي زيتوني، للوصول إلى حلحلة لهذه الأزمات المستجدة في قطاع الإتصالات، والتي تنعكس سلبا على الحركة الإقتصادية وعلى مصالح الناس والعمال والمؤسسات والجسمين الطبي والتعليمي”.

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