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الاسمر يشكر وزير الداخلية على قرار إلغاء المعاينة الميكانيكية

24 - مايو - 2022
الاسمر

بشارة الاسمر

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شكر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر وزير الداخلية والبلديات على قراره بإلغاء المعاينة الميكانيكية غير الشرعية وغير القانونية بعد طول معاناة وتجديد وتمديد (لعقد انتهى منذ العام 2012) وطوابير ذل وانتظار وحرق الوقت وسمسرات ورشاوى أدّت الى فوضى عارمة دفعت بوزير الداخلية الى اتخاذ هذا القرار الشجاع.

ولفت الأسمر في تصريح، الى ضرورة أن تسترجع الدولة هذا القطاع الحيوي لما له من مداخيل، وأن تبادر الى إضفاء الصفة القانونية على العاملين فيه والبالغ عددهم نحو 450 عامل وإجراء عقود توظيف معهم بأسرع وقت ممكن لما لحق بهم من ضرر فادح جرّاء إلغاء عقد المشغّل غير القانوني وخاصةً في هذه الظروف الاقتصادية القاتلة.

وأعلن الأسمر عن اتصالات إيجابية مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بهذا الإطار بهدف معالجة قانونية لواقع العاملين بهذا القطاع.

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