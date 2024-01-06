الاشتباكات تتصاعد في جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف تجمعات للجنود الإسرائيليين

صدر عن حزب الله، اليوم السبت، بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، صدق الله العلي العظيم”.

وأردف البيان، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”.

وتابع، “استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:05) من مساء يوم السبت 6-1-2024 ، تجمعاً لجنود ‏العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيه إصاباتٍ بين قتيلٍ وجريح”.

ولفت البيان الى أن “‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (5:15) من مساء يوم السبت 6-1-2024، تجمعاً لجنود ‏العدو في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة”.

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‏وختم: “وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم”.‏

وكان قد نفذّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت وسط بلدة عيتا الشعب قرب مسجدها، وغارات أخرى استهدفت البلدة لجهة بلدة رميش.

وأغارت الطائرات الحربية على منزل في بلدة راميا، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

كما استهدف الجيش الاسرائيلي أطراف بلدة حولا منطقة الرويسة والطيري بقصف مدفعي عنيف من مرابضه في خربة المنارة.