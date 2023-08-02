الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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"الاشتراكي": لالتزام وقف إطلاق النار في عين الحلوة

منذ 46 دقيقة
الحزب التقدمي الإشتراكي

الحزب التقدمي الإشتراكي

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شدّد الحزب التقدّمي الإشتراكي في بيان، على “ضرورة التزام وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة ومعالجة ذيول الأحداث بالهدوء وضبط النفس، وعدم السماح لأي طرف بجر المخيمات الفلسطينية إلى أي شكل من أشكال الاقتتال والفتنة، وتسليم المتورطين بافتعال الاشتباكات إلى الجيش اللبناني”.

وإذ عزى الحزب التقدذمي الإشتراكي حركة “فتح” ومنظمة التحرير الفلسطينية بالضحايا الذين سقطوا، أكد “ضرورة متابعة الجهود مع كل القوى والمرجعيات السياسية والأمنية الفلسطينية واللبنانية لضمان معالجة جذرية تحمي الاستقرار وتحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية في المخيمات بما يحمي قضية اللاجئين وتمسكهم بحق العودة، بعيداً من أي مشاريع مشبوهة”.

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