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"الاشتراكي": للابتعاد عن كل شحن طائفي استفزازي

منذ ساعة واحدة
الحزب التقدمي الإشتراكي

الحزب التقدمي الإشتراكي

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صدر عن “الحزب التقدمي الإشتراكي”:

يُقدّر الحزب التقدمي الإشتراكي عاليًا الموقف المسؤول لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اللذين بادرا إلى التلقف الإيجابي لمساعي رئيس الحزب وليد جنبلاط، ومعهما وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وجميع المسؤولين المعنيين، وقد أثمر كل ذلك إنهاء الاشكالية التي حصلت حول تعديل التوقيت وما تلاها من تأجيج خطير للخطاب الطائفي.

وإزاء ذلك يجدد الحزب دعوته الى ضرورة الابتعاد عن كل شحن طائفي استفزازي وعن ردات الفعل المتوترة، التي من شأنها الدفع بالبلاد أكثر الى أتون الخطر في ظل الأزمات الكبيرة الراهنة التي تستوجب المعالجات السريعة والحكيمة.

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