الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاشتراكي: منفتحون بشكل كامل على كل القوى السياسية

منذ 46 دقيقة
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

A A A
طباعة المقال

أكّد النائب “بلال عبدالله” في حديث لـ”لشرق الأوسط”، “أننا منفتحون بشكل كامل على كل القوى السياسية، وبينهم القوات التي سيكون لنا معهم لقاء قريب”، مشيرًا الى أنه “في العناوين العريضة هناك أمور نتفق مع القوات عليها، وهناك أمور نخالفهم الرأي حولها، لا سيما في السقوف العالية؛ لأننا نريد تسهيل الوصول إلى رئيس وليس تعقيد الأمور”.

وأوضح “إننا نطمح لانتخاب رئيس مهمة وليس رئيس تحد من شأنه تعقيد الأمور، وسبق لرئيس الحزب (وليد جنبلاط) أن وضع المواصفات التي نراها في رئيس الجمهورية المقبل مع إعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في ظل التعقيدات الإقليمية”.

وعن مبادرة “نواب التغيير”، لفت عبد الله إلى حصول تواصل بشكل متفرق مع عدد النواب على أن يحصل ذلك بشكل أوسع في المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الأهم يبقى جدية الطروحات.

وفيما لفت إلى أن البحث حتى الآن لم يصل إلى مرحلة الأسماء، حذّر من محاولات البعض التلهي بتأليف الحكومة لتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية.

    المزيد من أخبار لبنان

    تظاهرات في لبنان (أرشيف)
    الديبلوماسيون الأجانب خائفون.. مزيد من البؤس والمعاناة للشعب اللبناني
    آموس هوكشتاين
    الأنظار إلى ملف ترسيم الحدود البحرية مجددًا!
    النائب علي حسن خليل
    علي حسن خليل: الخطر سيطال جميع اللبنانيين والدور المسيحي تحديدًا!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    الدولار
    كم بلغ الدولار الأسود اليوم؟
    قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!