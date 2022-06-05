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“الاشتراكي” يدعو للالتفاف حول الجيش!

منذ 3 ساعات
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

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أكد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان “التضامن الكامل مع الجيش اللبناني في عمله الحثيث للقيام بواجباته في تثبيت الأمن على مساحة الوطن على رغم كل المصاعب والتحديات وبما لديه من إمكانيات”.

وتوجه الحزب “بالتعزية من قيادة الجيش وعناصره وعائلة الشهيد زين العابدين شمص الذي قضى في البقاع”. متمنيًا “الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وشدّد على “ضرورة الالتفاف الوطني الرسمي والشعبي حول مؤسسة الجيش لتوفير مقومات نجاحه في المهمات الجسام لحماية السلم الأهلي وحماية حدود لبنان وثرواته التي تهددها الاطماع والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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