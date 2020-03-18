الاعلان عن اول اصابة بفيروس كورونا في طرابلس

اعلن النائب علي درويش، عقب التأكد من أول إصابة في مدينة طرابلس لفيروس كورونا:

“للأسف تأكدت منذ قليل الإصابة بأول حالة فيروس كورونا في مدينتنا طرابلس وكان نقل المصاب مساء أمس من جبل محسن الى مستشفى بيروت الحكومي لإجراء الفحوصات اللازمة والتي جاءت نتائجها مساء اليوم إيجابية، دعاؤنا له ولكل المصابين بالشفاء.

” وان “هذه الايام العصيبة التي نواجهها تتطلب اقصى سبل التضامن والتكافل، ندعو أهلنا للوقاية والتقيد بالإجراءات الصحية المطلوبة بجدية كاملة، كما ندعو وزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسات الأهلية والدولية لتعزيز سبل الوقاية ومساعدة الناس في إعالة عائلاتها بما فرض عليها ضمن الحجر الصحي المنزلي خاصة في المدن الفقيرة”.

أضاف: “نعمل مع جهات مختلفة من متطوعين ومؤسسات لرفع مستوى الوعي لخطر فيروس الكورونا وتعزيز سبل الوقاية والصمود لمواجهته”.

كما توجه درويش بالشكر “للجهاز الطبي والصليب الأحمر والممرضين الذين يعملون على مدار الساعة في كل المراكز الطبية”، وختم: “حمى الله طرابلس ولبنان والإنسانية جمعاء وأعاننا على هذا البلاء”.