الامتحانات الرسمية الى ما بعد شهر حزيران

لاتزال مسألة توقيت الامتحانات الرسمية تشكل مصدر قلق لدى طاقم التعليم والاهل، في وقت كان اضراب المدارس الرسمية لايزال مستمر كما والتقصير الكبير بالمنهج المطلوب، بحيث شدّد المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر على ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية، غير مستبعدٍ أي تطوّر قد تفرضه الظروف.

وأشار الأشقر في حديث عبر “صوت كل لبنان” إلى أن التأخير في العودة إلى التعليم المدارس الرسميّة سيؤخّر موعد الامتحانات إلى ما بعد حزيران.

وأكّد الأشقر أن المدارس الرسمية استأنفت الدروس قبل الظهر، كاشفًا عن العودة إلى التدريس بعد الظهر الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أنّ عودة المعلمين إلى التدريس تتزامن مع الوعود التي أعلن عنها وزير التربية عباس الحلبي وهي بدلات النقل و100 دولار شهريًا عن تشرين الأول والثاني وكانون الأوّل.

وأشار الأشقر إلى مسألة الطلاب العراقيين في لبنان، قائلًا: “النقص في عدد الموظفين في الوزارة أدّى إلى التأخير في إجراء المعاملات المطلوبة”، مذكّرًا بإنجاز ستة آلاف طلب العام الفائت.