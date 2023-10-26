الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

"الامتناع عن فتح جبهة الجنوب".. رسالة تحذير فرنسية!

26 - أكتوبر - 2023
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

وصلت رسالة من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى بعض المسؤولين اللبنانيين، ضمن سلسلة التحذيرات الدولية لتجنّب توسيع دائرة الحرب، في لبنان.

وكشفت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ هذه الرسالة انطوت على مضمون يعبّر من جهة عن الحرص التقليديّ على لبنان ويحذّر من جهة ثانية بوضوح شديد من فتح جبهة الجنوب، في وجه إسرائيل.

وأكّدت المعلومات أنّ مصلحة لبنان تقتضي تجنيبه الانخراط في الحرب، لأنّ الردّ عليها سيكون مخيفًا.

ورأت مصادر مسؤولة لـ”الجمهورية”، أنّ التحذيرات تصبّ كلها في هدف وحيد هو “عدم إشغال إسرائيل أو استنزافها، في حربها على غزة”. قائلةً: “كان تأكيدنا للموفدين انكم تأتون إلى المكان الخطأ، لبنان ليس الطرف المعني بتقديم تطمينات، إذهبوا إلى حليفتكم إسرائيل، فأنتم تعلمون مثلنا أنّها هي مصدر الخطر على المِنطقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مطار رفيق الحريري الدولي
    بالوثائق.. تعليمات لإخلاء المطار في هذه الحالة
    علي حمية
    حمية: التمويل لمتابعة الأعمال بالممر السريع سيزيد قدرة المطار الاستيعابية
    الطحين
    ما صحّة الحديث عن نقص الطحين؟

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
    طوفان الأقصى
    صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    "القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس