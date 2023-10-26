"الامتناع عن فتح جبهة الجنوب".. رسالة تحذير فرنسية!

وصلت رسالة من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى بعض المسؤولين اللبنانيين، ضمن سلسلة التحذيرات الدولية لتجنّب توسيع دائرة الحرب، في لبنان.

وكشفت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ هذه الرسالة انطوت على مضمون يعبّر من جهة عن الحرص التقليديّ على لبنان ويحذّر من جهة ثانية بوضوح شديد من فتح جبهة الجنوب، في وجه إسرائيل.

وأكّدت المعلومات أنّ مصلحة لبنان تقتضي تجنيبه الانخراط في الحرب، لأنّ الردّ عليها سيكون مخيفًا.

ورأت مصادر مسؤولة لـ”الجمهورية”، أنّ التحذيرات تصبّ كلها في هدف وحيد هو “عدم إشغال إسرائيل أو استنزافها، في حربها على غزة”. قائلةً: “كان تأكيدنا للموفدين انكم تأتون إلى المكان الخطأ، لبنان ليس الطرف المعني بتقديم تطمينات، إذهبوا إلى حليفتكم إسرائيل، فأنتم تعلمون مثلنا أنّها هي مصدر الخطر على المِنطقة”.