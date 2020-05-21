الامن العام أشرف على انجاز المرحلة 4 من عملية ادخال اللبنانيين عبر العبودية

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أشرف الامن العام اللبناني على انجاز المرحلة الرابعة من عملية ادخال اللبنانيين عبر نقطة العبودية الحدودية شمالا مع سوريا، وذلك وفق الخطة التي اقرها المجلس الاعلى للدفاع، وذلك بمواكبة فريق صحي من مركز طبابة محافظة عكار بإشراف الدكتور حسن شديد، وفريق من الصليب الاحمر اللبناني.

وسجل دخول اكثر من 100 شخص عبر هذه النقطة، اخضعوا جميعهم للمعاينة الطبية ولفحص حرارة الجسم، ولأخذ عينات الPCR الخاصة بفيروس كورونا المستجد. وسط تدابير الوقاية والحماية واحترام المسافة الامنة.

وجرى نقل جميع الداخلين بواسطة حافلات النقل المشترك الى اماكن حجرهم وفق الاليات المتبعة للوافدين عبر النقاط الحدودية، لحين ظهور نتائج فحوصات الPCR كي يبنى على الشيء مقتضاه من الناحية الصحية، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الداخلين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما.