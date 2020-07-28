الامن العام اشرف على تسلم شركات توزيع المحروقات المازوت

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أشرفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام على استلام شركات توزيع المحروقات مادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في المناطق اللبنانية كافة.

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“في اطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 27/07/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالاشراف على استلام شركات توزيع المحروقات مادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في المناطق اللبنانية كافة.

بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع /6.399.499/ ستة ملايين وثلاثماية وتسعة وتسعين ألفا وأربعماية وتسعة وتسعين ليترا من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات واصحاب مولدات توزيع الكهرباء”.