الامن العام يواكب توزيع المحروقات لمادة المازوت في المناطق كافة

الأمن العام
الأمن العام

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قامت بتاريخ 28/07/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالاشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في المناطق اللبنانية كافة.

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“في اطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 28/07/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالاشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في المناطق اللبنانية كافة.

بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع /3.782.697/ ثلاثة ملايين وسبعماية واثنين وثمانين ألفا وستماية وسبعة وتسعين ليترا من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات واصحاب مولدات توزيع الكهرباء.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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