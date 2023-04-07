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الانتخابات البلدية قائمة في موعدها.. ماذا عن التمويل؟

منذ 45 ثانية
الانتخابات البلدية والاختيارية

الانتخابات البلدية والاختيارية

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أكّدت مصادر عين التينة لقناة “الجديد” أن الانتخابات البلدية والإختيارية قائمة في موعدها، مشيرة إلى أن التمويل سيؤمن من حقوق السحب الخاص.

ورغم أن دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية، التي أطلق مسارها وزير الداخلية بسام المولوي يوم أمس الإثنين، بمثابة إعلان نية فقط، ولرفع المسؤولية القانونية عن وزارة الداخلية بتعطيل الاستحقاق، إلا أن فرضية أن الانتخابات ستحصل تبقى قائمة.

وذلك بخلاف كل الوقائع التي تثبت عدم جهوزية وزارة الداخلية والأحزاب والمجتمع المدني ومجموعات التغيير، وكل المواطنين استطراداً، بالذهاب إلى الانتخابات، في ظل الظروف الراهنة وضيق الوقت، مع استثناء حزبي القوات اللبنانية وحزب الله.

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