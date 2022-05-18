الانتخابات اللبنانية لن تقدم أي خلاص للبلاد

كتب السفير الأميركي السابق في لبنان “ديفيد هيل” مقالًا نُشر في موقع Wilson Centerk، تحت عنوان: الانتخابات اللبنانية لن تقدّم أي خلاص للبلاد. اذ لا يزال يرى في المشهد السياسي اللبناني قتامةً، على الرغم من تحقيق المعارضة المسيحية لحزب الله مكاسب مثيرة للاهتمام، غير أنها غير كافية لقيادة المشهد السياسي، حسب رأيه. وجاء في مقال هيل ما يلي:

كان هناك الكثير من التمنيات قبل الانتخابات البرلمانية اللبنانية يوم الأحد 15 أيار. كان الكثيرون يأملون أن يستغل المرشحون المستقلون يأس وغضب عامة الشعب اللبنانيين تجاه النخب التي أوصلت بلادهم إلى الهاوية المالية والاجتماعية والاقتصادية. كما كانت هناك تكهنات بأنّ النتائج ستوجه ضربة لحزب الله وحلفائه المسيحيين. لكنّ الواقع الذي ظهر جلياً يوم الأحد، هو أنه في حين عانى حلفاء حزب الله المسيحيون من بعض الانتكاسات، فإنّ الممارسات الديمقراطية والبنية السياسية الطائفية في لبنان تميل إلى إحداث شلل.

إحدى الآمال كانت أنّ تقليص الوجود البرلماني لحزب الله وتحالفاته يقلل من قوته. في الواقع، إنّ نفوذ حزب الله في الانتخابات والبرلمان هو مجرد نتاج ثانوي مفيد لهيكل سلطته الموازي خارج الدولة، والقائم على الأسلحة والمقاتلين والخدمات والأموال غير المشروعة. تمنح الانتصارات الانتخابية حزب الله الشرعية والوصول الداخلي للتأثير على السياسة، ومنع المعارضة، وتوجيه موارد الدولة إلى ناخبيه الشيعة. لكنّ قوة الجماعة تكمن في ميليشيا تقف مكتوفة الأيدي إذا أحبطها سياسيون غير مسلحين، حيث يعرف معظمهم الخطر المميت المتمثل في تحدي الجماعة. تحت عنوان “المقاومة” للاحتلال الإسرائيلي الذي انتهى قبل أكثر من عشرين عاماً، نجا حزب الله وحده من بين الميليشيات اللبنانية، من بند نزع السلاح في الاتفاق الذي يقنن نهاية الحرب الأهلية.

أما الأمل القوي الآخر فهو أنّ الانتخابات اللبنانية يمكنها أن تنتج ذلك النوع من الحكومة الناشطة اللازمة لاستعادة الثقة في الشؤون المالية والحكم في البلاد. قبل ثمانين عاماً، قبل قادة الطوائف الدينية الرئيسية: المسيحية والمسلمة والدروز، بإنشاء الدولة بشرط أن تكون ضعيفة لدرجة أنه لا يمكن لطائفة واحدة استخدام الأدوات الرسمية للتغلب على الطوائف الأخرى. تطورت هذه الدولة بمرور الوقت إلى أكثر من مجرد آلة رعاية؛ كان الكثير من اللبنانيين يتسامحون مع الفساد المتصاعد طالما تم توزيع الغنائم بشكل متناسب بين الطوائف.

أما الاعتقاد الخاطئ الثالث هو أنّ المستقلين يمكنهم التقدم في مثل هذا النظام المغلق. تُجرى الانتخابات البرلمانية اللبنانية في دوائر متعددة المقاعد، مع تقسيم المقاعد على أساس صيغة ديموغرافية توفيقية تم التوصل إليها في عام 1989، والتي لم تعد تعكس الواقع حتى ذلك الحين. يمكن للمواطنين التصويت لمرشح واحد لكل مقعد في منطقتهم، بما في ذلك المقاعد المخصصة للطوائف بخلاف طوائفهم. يشكل القادة في كل منطقة قوائم بالمرشحين، لتشجيع أتباعهم على اختيارها كما هي. في معظم المناطق، تتمثل المنافسة الحقيقية في الحصول على القائمة السائدة بقيادة المجتمع والزعيم المهيمن، وغالباً ما تكون نتائج الاقتراع النهائية نتيجة مفروغ منها.

من الصعب إدراج المستقلين بشكل انتقائي في نظام يفضل القوائم الثابتة، خاصة إذا لم يشكل المستقلون تحالفات خاصة بهم، كما فشلوا في القيام به يوم الأحد. بدلاً من ذلك، يمكن أن ينجذب الطامحون المستقلون إلى عشرات المقاعد التي ظلت قادرة على المنافسة على الرغم من التأثير الملطف للانتخابات حسب القائمة؛ لكنهم ما زالوا يواجهون مشاكل في الموارد والآلية المتفوقة للقادة والأحزاب التقليدية. هذه المرة، لم ينتصر أكثر من 15 مستقلاً حقيقياً جديداً على هذه الصعاب، من أصل 128 مقعداً.

والجدير بالذكر أنّ انتخابات عام 2022 لم تشمل تيار المستقبل، وهو ائتلاف يهيمن عليه السنة بقيادة سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الذي اغتاله حزب الله في عام 2004. ساعد التمويل العربي السني لمشروع الحريري في مواجهة تمويل إيران لحزب الله، لكنه تبخر مع تعب قادة الخليج من الاستثمارات التي لم تحقق أي تقدم حاسم ضد حليف إيران. انسحب الحريري من حملة عام 2022، مستشهداً بنفوذ حزب الله المسلح. ويثبت انخفاض مستوى المشاركة السنية الناتج عن ذلك أنّ الحريري لا يزال يقود دائرته الانتخابية، وفتح غيابه معظم تلك المنافسات القليلة التي فاز بها المستقلون.

شلل لبنان

كانت المكاسب التي حققتها المعارضة المسيحية المناهضة لحزب الله يوم الأحد مثيرة للإعجاب ولكنها غير كافية لقيادة المشهد السياسي. وبشكل ملحوظ، استحوذت كتلة حزب الله-أمل على جميع المقاعد الشيعية الـ 27، مما أعطى هذه الكتلة نفوذاً حاسماً على الخيارات السياسية القادمة. بعد إعادة انتخاب نبيه بري رئيساً للبرلمان الشيعي، فإنّ الخطوة التالية هي تشكيل حكومة قادرة على كسب ثقة البرلمان. سينتقل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى وضع تصريف الأعمال لمدة عملية ليس لها موعد نهائي. قد تكون المناورة أكثر صعوبة وأطول من المعتاد في مثل هذا البرلمان المقسم بشكل وثيق.

وقد تطالب المعارضة المسيحية القوية باستبعاد حزب الله من مجلس الوزراء كشرط لمشاركتهم فيه أو التصويت على الثقة. ومع ذلك، يخضع مجلس الوزراء لنفس صيغة تقاسم السلطة الطائفية مثل البرلمان، حيث خصص الشيعة 20-25 في المائة من الوزارات اعتماداً على العدد الإجمالي. وبالنظر إلى سيطرة حزب الله، فإنّ الشيعة الذين لديهم رغبة في الموت هم وحدهم الذين سينغرون بالانضمام إلى الحكومة دون مباركة الحزب. على أي حال، يمكن لحزب الله وحلفائه مقاطعة تصويت الثقة لأي حكومة يعتبرونها غير تمثيلية، مما يشلّ العملية برمتها.

ستؤدي الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في موعد أقصاه 31 تشرين الأول 2022، إلى مزيد من التوتر. ينتخب البرلمان الرئيس الماروني بأغلبية الثلثين، وعادة ما تؤدي هذه المناسبة إلى أزمة طويلة الأمد. تم تمديد فترة ولاية بعض الرؤساء، بشرعية مشكوك فيها؛ ترك آخرون المنصب في الوقت المحدد لكنه بقي شاغراً. من المرجح أن يقوم الرئيس الحالي ميشال عون بتهيئة وريثه السياسي وصهره جبران باسيل لخلافته؛ ومن غير الواضح كيف يمكن لباسيل الحصول على الدعم البرلماني المطلوب.

إنّ هذه المشكلة تترك عون أمام ثلاث خيارات. بوسعه أن يسعى لتمديد فترة ولايته، وهو ما يتطلب نفس تصويت الثلثين غير المحتمل في البرلمان بناء على مشروع قانون من حكومة مؤكدة، والذي قد لا يتحقق قبل الموعد النهائي. يمكنه أيضاً دعم خيار أخر كحل وسط، وهو ما رفضه سابقاً. أو يمكنه أن يترك المكتب شاغراً في 31 تشرين الأول، تاركاً لبنان بلا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء وحكومة فعلي ومفوض. أولئك الذين يعتمدون على الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة، وإطلاق الدعم المالي، وإنهاء السقوط الاقتصادي الحر في البلاد قد يضطرون إلى الانتظار قبل الخروج من هذا المأزق. لكنّ لبنان لم يعد لديه وقت.

ماذا بعد؟

في لحظات الخلاف الداخلي الحاد، يتطلع العديد من اللبنانيين إلى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للتدخل. ومع ذلك، فإنّ اللاعبين الأجانب على الأرجح إما راضون عن الشلل اللبناني، أو غير راغبين في التسوية على وكلائهم، أو يجدون صعوبة في ربط النقاط بين الديناميكيات اللبنانية ومشاكل الشرق الأوسط الأوسع. إنّ أحد المرشحين المحتملين هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قد يسعى إلى الحوار بين اللبنانيين حول صيغ جديدة جريئة للحكم. إنّ مثل هذا النهج يخاطر بفتح ما يشبه بصندوق باندورا من التوتر الطائفي والصراع، وهو أمر قد يتمّ استغلاله من قبل حزب الله.

بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين، حان الوقت لتقييم ما إذا كان لبنان أولوية، وفهم لماذا نما حزب الله من كيان إرهابي صغير وخطير إلى المسخ الذي هو عليه اليوم على الرغم من أربعين عاماً من المعارضة الأمريكية. إنّ النهج الأميركي المتذبذب تجاه لبنان، الذي مرّ بفترات طويلة من الإهمال يتبعها النشاط في الأزمات، ليس مثالياً. كذلك هو الأمر بالنسبة للحكاية الخيالية التي مفادها أنّ فرض عقوبات على حلفاء حزب الله غير الشيعة، والذين يمكن التخلص منهم، سوف يؤدي إلى تآكل أساسيات سلطته، التي تقع خارج التحالف السياسي وهيكل الدولة.

يجب أن تكون أمريكا واقعية ومعتدلة ومستعدة للعمل إذا انهار لبنان وعندما ينهار. إنّ السياسة الأمريكية الحالية المتمثلة في بناء الجيش والشرطة اللبنانيين كقوى استقرار، والعمل الجاد لجعل الإغاثة المالية مشروطة بالإصلاح، تضع واشنطن في أفضل صورة ممكنة في ظل الظروف الحالية.