الاونسكو: لبنان ينضم للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

أعلنت بعثة لبنان الدائمة لدى الاونسكو أن المندوبة الدائمة للبنان لدى الأونسكو السفيرة سحر بعاصيري سلمت المديرة العامة لمنظمة الأونسكو أودري أزولي وثيقة انضمام لبنان إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، التي وضعت عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ في الاول من شباط 2007. وبذلك اصبح لبنان الدولة الطرف الـ 190 في هذه الاتفاقية المهمة.

وأكدت بعاصيري التزام لبنان بمكافحة المنشطات الرياضية حتى قبل الانضمام الى الاتفاقية، وكذلك حرصه على الوفاء بالتزاماته الدولية.

أما ازولي فشددت على اهمية تسلمها وثائق الانضمام من لبنان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.